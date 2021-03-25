Третья российская вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

25.03.2021 | 12:50

Третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак», созданная в центре имени Чумакова, вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни начнет поступать в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает «Интерфакс».

Производство препарата уже запущено. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил научный центр и лично дал старт упаковки первой партии ампул.

Препаратом на стадии тестирования на добровольцах привился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он объяснил свой выбор тем, что после этой прививки развивается более естественный иммунный ответ по сравнению с другими вакцинами.

«Ковивак» выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения и сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Центр имени Чумакова планирует выпускать до 10 миллионов доз в год.