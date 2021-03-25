В стране и мире

Россиянам разрешили жаловаться на высокие цены в суд

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Гражданин России вправе напрямую пожаловаться в суд на слишком высокие цены, а не только сигнализировать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая занимается такими вопросами. Разрешение на основании действующего законодательства дал пленум Верховного суд, его постановление опубликовала «Российская газета».

Необоснованное повышение цен нарушает права гражданина, поэтому он имеет возможность обратиться за защитой в общем порядке. Суд должен либо признать обоснованность роста цен, либо потребовать их снижения и возмещения убытков.

При этом, указывается в разъяснении, суд вправе самостоятельно решать, какая именно цена является справедливой и какой ущерб понесли пользователи в результате нарушения. Обращаться в суд может даже тот, кто не является непосредственным потребителем услуги или товара по завышенной стоимости.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что разъяснения делают более совершенной практику применения антимонопольного законодательства и противодействия картелям. По его мнению, ограничение цен через суд, а не на основании рыночных механизмов сделает бизнес ориентированным на потребителя.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительству России удается успешно бороться с ростом цен на продукты питания. Между тем Центробанк объяснил первое с 2018 года повышение ключевой ставки слишком высокой, по сравнению с прогнозом, инфляцией в первом квартале текущего года.

Об искусственном росте цен в декабре прошлого года говорил президент страны Владимир Путин. По его мнению, таким образом производители сахара и подсолнечного масла за счет роста цен на мировых рынках пытались получить сверхприбыль. После этого правительство договорилось с поставщиками и торговыми сетями о сдерживании стоимости товаров.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В спортлото, как пел Высоцкий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом, указывается в разъяснении, суд вправе самостоятельно решать, какая именно цена является справедливой
Это цирк, граждане )))

Мотовилов (гость)||

А на суд куда жаловаться? Суды простым гражданам практически недоступны. Забюрокрачены и не по карману. И с каждым годом всё круче.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Как всегда толково)))) Читай как: "Сам дурак!"

Гость||

75 рублей в аптеке апрель йод стоит, совсем уже...

Гость||

Гость писал(a):

75 рублей в аптеке апрель йод стоит, совсем уже...
Пьют наверное, вот и подняли цену ;)

Имя: Гость
Комментарий:

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