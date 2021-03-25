Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

25.03.2021 | 12:52

Роскомнадзор предложил при регистрации новых пользователей социальных сетей и мессенджеров запрашивать у них паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, подготовленном в рамках поправок к закону «О персональных данных».

В марте данные поправки частично вступили в силу: операторам персональных данных запретили публиковать в интернете информацию пользователей без их на то согласия. С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет решать, через какую платформу давать его.

При осуществлении процедуры через механизм Роскомнадзора необходимо будет указать свои паспортные данные, адрес и контактные данные. Предполагается, что их будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС. Также указанная информация может быть передана иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

В проекте приказа не отмечается, какие данные должен будет предоставить пользователь, если он выберет прохождение идентификации через систему, созданную оператором.

Ранее представители Роскомнадзора объяснили, для чего ведомство решило собирать личные данные российских абонентов сотовой связи - соответствующий проект постановления правительства появился в марте. Эта мера поможет бороться с «серыми» сим-картами, уверены в Роскомнадзоре. Представитель ведомства объяснил, что один человек может покупать сколько угодно сим-карт, а затем перепродавать их или передавать другим людям.