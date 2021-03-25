25.03.2021 | 12:41

Парады Победы пройдут в 28 городах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости в четверг, 25 марта.

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади в 2021 году состоится, однако целесообразность присутствия зрителей определит Роспотребнадзор.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня.

В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.