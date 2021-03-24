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В России анонсировали приход метеорологической весны

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал приход метеорологической весны в столичный регион. Об этом он рассказал в эфире НСН.

Синоптик напомнил, что со среды, 24 марта, начнется потепление. «Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдется без осадков. Станет много солнца. И до конца недели увеличатся суточные колебания температуры», - пообещал он.

Тишковец добавил, что ночью будут сохраняться отрицательные температуры, однако к выходным этот показатель подойдет к нулю. «Днем 24 марта - до плюс 6, а ближайшие выходные уже - до плюс 10 градусов. 25 марта в столичном регионе наступит так называемая метеорологическая весна», - подытожил он.

Потепление охватит большую часть западной территории России. Исключением станет северо-восток европейской России, республика Коми, Нарьям-Мар, Ненецкий автономный округ и Предуралье. Тепло дойдет до этих регионов на следующей неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что весной и летом 2021 года температура воздуха на всей территории России будет около или выше нормы. Теплее обычного в апреле будет в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на севере европейской части России ожидается избыток осадков. В мае температура выше нормы прогнозируется в северной части европейской территории страны, в Уральского федеральном округе, а также в Западной Сибири и Красноярском крае.

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Источник — lenta.ru
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Весной и потепление? Да вы чтоооо?

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