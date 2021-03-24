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Минпросвещения собралось изменить сроки обучения в колледжах и техникумах

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В Минпросвещения собрались сократить сроки обучения по некоторым программам в системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает агентство «Москва».

«Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения сроков обучения в СПО по тем программам, где это необходимо», - сказал министр.

Он уточнил, что речь идет об уменьшении продолжительности обучения до двух лет, кроме сфер здравоохранения, культуры и армии.

По его словам, сейчас половина российских школьников выбирают учебу в колледжах и техникумах. При этом 30 процентов обучающих программ для них не соответствуют «тем задачам, которые есть в регионах». Поэтому в министерстве планируют модернизировать эти программы в соответствии с запросами в каждом отдельном субъекте.

Ранее Кравцов говорил, что в Минпросвещения хотят избавиться от третьей смены для учеников за четыре года через строительство новых школ. Сейчас такие учебные заведения есть в Чечне, Дагестане, Туве, Бурятии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Даже поповская школа была три года.

Гость||

раньше после 10 класса в технарях так и было, 1 год 6-8 месяцев, а после 8 класса соответственно 3 года 6-8 месяцев. Ничего нового

Гость||

Решили :"Да чё их учить, пусть быстрее нологи начинают платить". Ну и тупее будут, власти умные не нужны, нужны послушные. А то шибко выучатся и по площадям бегают, о каких то правах заявляют.

Гость||

У нас тупые, это мигранты. Их нашим детям не переплюнуть.

Имя: Гость
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