В стране и мире

Госдума приняла закон о президентских сроках

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Госдума приняла закон, дающий действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 24 марта.

Закон разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин может претендовать на два срока.

Законом также вводятся дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства. Исключение составляют крымчане.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатское кресло в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Над Брежневским Политбюро смеялись? Ну-ну...

Гость||

Да уж лучше Путина,выбрать,нашей стране весь мир,завидует или вы хотите,чтоб как Байден три раза упал на трапе.Путин старается,все для народа,а ему все мало ,все хотят родился,сразу хоп 10 миллионов на книжке,18 лет,сразу квартиру ,машину,государство же обязано.Но сами ни работать не хотят,и ничего делать для улучшения жизни

Гость||

А бросать ручку,

вертеть папочку,

ловить карандаш,

рассказывать про глистов

Путину под камеры очень даже нравится

Гость||

Гость писал(a):

Но сами ни работать не хотят,и ничего делать для улучшения жизни
А ты кем работаешь?

Гость||

Особые ортопедические ботинки на высоком каблуке и с очень толстой стелькой могут прибавить владельцу 8-10 см роста.

Гость||

Гость писал(a):

Особые ортопедические ботинки на высоком каблуке и с очень толстой стелькой могут прибавить владельцу 8-10 см
А лучше 100-200. Дальше что?

Гость||

Гость писал(a):

А лучше 100-200. Дальше что?
Особые поправки в основной закон могут прибавить выгодоприобретателю ещё два срока.

Гость||

Гость писал(a):

в основной закон могут прибавить выгодоприобретателю ещё два срока.
Ну и прекрасно. Разумное решение, грамотное.

Гость||

Противно...

Гость||

Какая мерзость читать такие ноаости.

Гость||

Гость писал(a):

Противно...
Стерпится-слюбится. Раньше таких как ты быстро замуж пристраивали в хорошие руки.

Гость||

Гость писал(a):

Стерпится-слюбится.
Тебе виднее.

Гость||

В 2013 году Путин пришел домой где и был сделал этот совместный снимок с женой.

Спустя несколько дней он решил с ней развестись.

Что такого увидел президент на фото, что решил развестись?

Гость||

Гость писал(a):

сколько можно терпеть? он не вино, с годами лучше не станет.
Старый конь борозды не портит

Гость||

Гость писал(a):

Старый конь борозды не портит
Но и глубоко не вспашет.

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Имя: Гость
Комментарий:

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