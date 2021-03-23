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В Минэнерго успокоили россиян насчет роста цен на бензин

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Замминистра энергетики Павел Сорокин успокоил россиян насчет возможного роста цен на бензин, о котором предупреждал Независимый топливный союз (НТС). Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил замглавы Минэнерго, ситуация на нефтяных биржевых рынках с 10 марта стабилизировалась, а рост цен на АЗС соответствует пределам инфляции. Сорокин отметил, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объемов продаж топлива на бирже достаточно для сохранения стабильной ситуации.

Вместе с тем министерство продолжает мониторинг цен «на предмет дополнительных действий в случае необходимости», заверил Сорокин.

23 марта газета «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз сообщила, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14 процентов. В Союзе отметили, что ключевой драйвер увеличения биржевых и розничных цен - это рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Они могут вырасти из-за повышения на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года, а также увеличения параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива, пояснили в НТС.

Ранее сообщалось, что правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции.

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Источник — lenta.ru
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