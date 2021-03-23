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ЦБ решил изменить рубли

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Центробанк решил изменить дизайн рублевых банкнот, рассказал замглавы регулятора Михаил Алексеев. Его слова приводит РБК.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один ФО и расположенный в нем город», - отметил Алексеев.

По его словам, в новом варианте дизайна на отдельных купюрах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Предполагается, что Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург - Хабаровск на пятитысячной.

На остальных купюрах сохранятся прежние города, однако их внешний вид все равно претерпит изменения. В частности, появятся изображения достопримечательностей федеральных округов, к которым относятся соответствующие города.

Купюры нового образца появятся в обороте в 2022 году, отметил Алексеев. В первую очередь это коснется сторублевой банкноты, на которой изображена Москва.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Лучше бы курс укрепили, а не внешний вид изменили. Это всё-равно что дом в трещинах сайдингом отделывать.

Гость||

Пензу надо на 5000 купюре с кентавром, а не Екатеринбург ;)

Гость||

На данный проект будет потрачено триллион рублей.

Имя: Гость
Комментарий:

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