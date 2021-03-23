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Россиянам разъяснили новые правила оформления выплат на детей

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В пресс-службе Минтруда разъяснили россиянам новые правила оформления выплат на детей с трех до семи лет. Подать заявление на выплату в новом размере нужно с 1 апреля по 31 декабря. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщили в ведомстве, размер выплаты будет пересчитан уже с 1 января 2021 года. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ. Согласно новым правилам, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было раньше. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Степень нуждаемости семьи будут определять исходя из сведений о доходах, полученных за четыре месяца до назначения выплаты. В них будут включены доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, стипендии, пенсии, социальные выплаты, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду и алименты.

В 2021 году на выплаты на детей от трех до семи лет в 2021 году выделено 321,5 миллиарда рублей, в том числе 276 миллиардов - из федерального бюджета. Всего в ближайшие три года на выплаты пособий планируется потратить более одного триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что семьи, недавно купившие новый автомобиль или одновременно владеющие тремя машинами, «детские» деньги не получат.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

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Источник — lenta.ru
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