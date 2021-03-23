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Путин привился от коронавируса

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Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Ранее на вопросы о сроках вакцинации Путина в Кремле отвечали, что президент следует прививочному плану. В феврале Путин уточнил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а я покушал

Гость||

А в деревне Гадюкине опять дожди

Гость||

Он лучше бы привился от того, от чего нос может вырасти.

Имя: Гость
Комментарий:

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