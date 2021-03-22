Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России предложили ужесточить требования к составу пива

Печать

Минфин России предложил использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к составу пива. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 января 2022 года технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» позволит заменять в пиве зерном 50 процентов солода. При этом в России разрешено доводить этот показатель максимум до 20 процентов. Если же при производстве используется более 20 процентов, то это уже «пивной напиток».

Таким образом, Минфин хочет привести регламент ЕАЭС к российским требованиям. Соответствующее предложение направлено в Минэкономразвития для оценки.

В июне 2020 года российские производители пива и солода предупредили о рисках из-за нового техрегламента о безопасности алкоголя. Об этом говорится в письме участников рынка к премьер-министру Михаилу Мишустину. Пивовары отмечали, что техрегламент ЕАЭС, допускающий уменьшение доли солода при производстве напитка, поставит производителей традиционного пива в неравные условия. Также, по их словам, это скажется на качестве пива. Производители солода, в свою очередь, указывают на риск сокращения посевных площадей пивоваренного ячменя, что приведет к снижению занятости в сельском хозяйстве.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте