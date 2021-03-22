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В стране и мире

Собаки задушили российскую пятиклассницу во время игры

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В Подмосковье две собаки во время игры задушили свою 11-летнюю хозяйку, потянув девочку за шарф, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, в деревне Крючково под Истрой пятиклассница вышла на прогулку с собаками породы кане-корсо. Позже взрослые обнаружили ее на улице без сознания и вызвали скорую. Медики констатировали смерть от удушения.

Семья девочка благополучная. Помимо дома в Подмосковье у родителей есть квартира в Москве, уточняет LIFE SHOT.

14 марта тело 14-летней школьницы со следами укусов собаки нашли на козырьке подъезда жилого дома. Она сбежала из дома и поселилась у знакомого подростка, пока его родители были в отъезде. В квартире проживали два американских стаффордширских терьера. Незадолго до гибели девочки друг ушел, и она осталась наедине с животными.

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Источник — lenta.ru
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Зоофилам привет от удушенных и закушенных с того света

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