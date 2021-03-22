Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам пообещали хлеб из белка насекомых

Печать

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы. Об этом заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, передает РИА Новости.

По мнению Зюзина, в ближайшее десятилетие в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. В частности, речь идет о растительном и клеточном мясе, а также хлебе из белка насекомых. «Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», - пообещал специалист.

Зюзин подчеркнул, что белок насекомых известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В настоящее время продукты из них употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики. В России насекомых используют в основном как корм для животных и рыб на крупных производствах. При этом некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки, рассказал эксперт.

В 2013 году группа канадских студентов из Университета МакГилла получила премию Гульта за предложение использовать насекомых при производстве муки. С похожей инициативой использовать насекомых для борьбы с голодом в мае того же года выступила ООН.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Эх ешьте меня мухи с комарами........ ) я этих личинок во Вьетнаме откушивал - жирные такие........под пиво самое то - берёшь её так палочками ещё живую.........

и обмакнув в приправу откусываешь ей голову - она так няшно похрустывает.........по вкусу нечто такое среднее между моллюсками и тофу

Ещё их можно немного поджарить на сковородке - но это уже не то.......

Гость||

Теперь понятно куда тараканы исчезли))

Гость||

А дерьмом еще не придумали россиян кормить?Вы господа шашлычок жрать будете а работяга хлеб из тараканов?Харя не треснет сволочи?

Гость||

Домашний хлеб, самый вкусный.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте