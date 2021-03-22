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В стране и мире

Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

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Одежда, обувь и аксессуары в России могут резко подорожать уже к лету, предупреждают ритейлеры. Одна из причин - увеличение стоимости материалов. Например, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30-35 процентов, пишет «Коммерсантъ».

У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», - отмечает основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов.

Конечная цена на хлопковые изделия и трикотаж вырастет на 20-30 процентов, а на другие материалы - до 20 процентов, прогнозируют игроки рынка. В Минпромторге рост цен на хлопок объяснили завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.

Однако россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, успокаивают в министерстве. На рынке много продукции, материалы которой состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Цена на материалы из нефтепродуктов тоже подскочила (примерно на 20 процентов). Например, речь идет о полиуретане, из него делают «экокожу», стельки и подошвы.

Расходы россиян на обновление гардероба в 2020 году сильно упали. Средний чек в интернет-магазинах на покупку одежды и обуви составил две тысячи рублей. В 2019 году покупатели готовы были тратить в среднем 3,8 тысячи рублей на одну покупку, а в 2018-м - 3,6 тысячи.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что то странные результаты прорывной деятельности. За 20 послевоенных лет страна превратилась в супердержаву, а тут видимо марш не в ту сторону.

Д-р Шаффхаузен||

Зато промаркируют продукцию.

Гость||

Хорошо хоть зарплату не повышают

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Зато промаркируют продукцию.
Усманову, Скотчу и Галицкому на новые самолеты и яхты оброк.

Гость||

Резкий рост зарплат предвидится?

Гость||

Не будем ничего покупать,вот,что есть,в том и будем ходить.пока в лохмотья не превратиться ,годов 5 продержимся,а там глядишь и все подешевеет.

Гость||

в секонд хенде одежда только дешевеет и качесто бывает европейское настоящее, лучше контрафакта бутикового однозначно по бешенным ценам из поднебесной в лучшем случае

Гость||

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope («подай надежду»).

В этот день 12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy («Гэлэкси») и Lockheed C-141 Starlifter («Старлифтер»), базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, где в это время наблюдался тотальный дефицит даже самых необходимых товаров, а проще говоря - нечего было жрать.

В январе 1992 года на Международной Координационной конференции в Вашингтоне было объявлено об американской помощи России. Пункты назначения помощи определяли Ричард Армитидж от Государственного департамента и Роберт Вольтхёйс от министерства обороны США.

Командующим первой фазой операции был назначен командир 60-го транспортного крыла ВВС США полковник Джон Сэмс-младший.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, , по 4 в Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Кыргызстан и Молдову, 2 в Белоруссию и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов.

К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.

В рамках операции Provide Hope до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. Юбилейный 500-й транспортный рейс пришелся на июнь 1997-го.

Никто еще не знал, что Америка и Запад хотят напасть, захватить великоскрепную страну, отобрать все ресурсы и ограбить россиян.

В наши дни в России про это не принято даже вспоминать, про благодарность и речи не идёт. Америка - главный враг.

Гуманитарная помощь, по определению, - это целевая адресная бесплатная помощь в денежной или натуральной форме,

Прочитали внимательно? Запомнили?

И что же случилось в России? Правильно! Её (включая ставшие знаменитыми «ножки Буша») тут же начали продавать голодному населению за деньги.

Дмитрий Милин

Гость||

Что то я стремаюсь в раше шмотки покупать.А вдруг они ошибочно другой гульфик вымажут чемнить вредным и опасным..

Гость||

Хорошего настроения вам, глупомордые. Держитесь там.

Имя: Гость
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