Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|16:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

Печать

Президент России Владимир Путин обещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вакцинация - дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», - сказал он на совещании по вопросам по вакцинации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал конкретизировать название вакцины, которой привьется Путин. По его словам, все российские вакцины хорошие и надежные. «Вакцинация Путина не будет публичным мероприятием», - уточнил представитель Кремля.

В феврале, отвечая на вопрос о собственной вакцинации, Путин заявил, что может сделать прививку против COVID-19 в конце лета или начале осени. Он пояснил, что следует прививочному плану, в котором стоят прививки от гриппа и пневмококка, а одновременно прививаться нельзя. Президент неоднократно говорил, что поставит российскую вакцину.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.

«Спутник V» создан на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки - они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Я думаю ему сделают иньекцию витамина,а скажут что это спутник ,чтобы побольше зомбированных завакцинировать.

Гость||

Ивана надо привить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте