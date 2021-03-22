Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать

22.03.2021 | 16:29

Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), поскольку тот не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников. Заявление опубликовано на сайте политической организации.

Его авторы считают, что выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета. ПФР они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды, содержании более 100 тысяч сотрудников, строительстве «дворцов».

Отдельно в партии указали, что после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом заморозки с 2014 года, в ПФР изменили технологию управления уже накопленными суммами. В результате клиенты получили минимальную гарантированную прибыль, а все остальные деньги, заработанные в результате инвестиций, переходили в распоряжение финансистов.

В заявлении подчеркивается, что фонд мог бы, подобно аналогичным организациям в других странах, аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с ними, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, потом обращается к государству за помощью и использует ее.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России разрабатывает новую пенсионную реформу, которая модифицирует добровольную накопительную систему. По неизвестной причине работа идет под грифом «секретно».

Позднее пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слова депутата Госдумы Валерия Рашкина, заявившего о скором новом повышении пенсионного возраста. В свою очередь спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что распространение таких сведений является недопустимым, а первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев заметил, что в прошлые годы о повышении пенсионного возраста предупреждали только провокаторы из оппозиции, а не члены уважаемых партий.