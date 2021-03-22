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В стране и мире

Некоторые дети оказались в серьезной группе риска по COVID-19

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Дети с ожирением входят в серьезную группу риска по коронавирусу, у них чаще возникают различные последствия после перенесенного заболевания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Заместитель директора института по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал изданию, что в течение года российские эпидемиологи зарегистрировали более 30 случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у несовершеннолетних. При этом осложнении поражаются две и более системы организма. Лечить его можно только в условиях стационара, чаще всего в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Фактором развития такой патологии стало ожирение.

Горелов уточнил, что синдром проявляется в виде стойкой лихорадки, сниженного артериального давления, проблемами с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом, неврологическими, гематологическими, дерматологическими симптомами.

При воспалении начинают агрессивно вести себя иммунные молекулы, которые образуются в жировой ткани в процессе метаболизма. Помимо этого, при ожирении из-за эндокринных нарушений всегда поражаются капилляры. в связи с этим при встрече с коронавирусом организм сосуды уже патологически изменены, и это ухудшает течение болезни и прогноз. Также на развитие мультивоспалительного синдрома влияют уже имеющиеся у ребенка заболевания, такие как диабет, хронические заболевания сердца, легких и сосудов, различные иммунодефициты, артериальная гипертензия, пояснила врач-педиатр детской клиники «Медси» Мария Евстигнеева.

Ранее педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов говорил, что мультисистемное воспаление организма у детей может привести к смерти. Смертность составляет 10-20 процентов.

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Источник — lenta.ru
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