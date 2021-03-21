В России показали образец готовящегося к внедрению электронного паспорта

21.03.2021 | 08:27

Электронный паспорт, который в России готовят к внедрению в декабре 2021 года, будет выглядеть как пластиковая карточка с напечатанными на ней данными владельца документа. Образец такого удостоверения личности показали в эфире телеканала «Россия 1», передает Telegram-канал «Пул N3».

На кадре видно, что, в отличие от обычного паспорта, в электронном документе имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, а также подпись и дата выдачи документа будут размещены на одной странице. При этом срок действия паспорта также обозначен на карточке.

Накануне сообщалось, что электронные удостоверения личности начнут внедрять уже с 1 декабря 2021 года. Однако оформить его в указанные даты смогут только жители Москвы. Россияне, прописанные в других регионах, такую возможность получат не позднее 1 июля 2023 года.

Кроме указанных данных, карта также будет оснащена чипом и записью биометрических данных ее владельца, включая изображение его лица и «папиллярных узоров двух пальцев рук».

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.