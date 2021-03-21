Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|10:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России показали образец готовящегося к внедрению электронного паспорта

Печать

Электронный паспорт, который в России готовят к внедрению в декабре 2021 года, будет выглядеть как пластиковая карточка с напечатанными на ней данными владельца документа. Образец такого удостоверения личности показали в эфире телеканала «Россия 1», передает Telegram-канал «Пул N3».

На кадре видно, что, в отличие от обычного паспорта, в электронном документе имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, а также подпись и дата выдачи документа будут размещены на одной странице. При этом срок действия паспорта также обозначен на карточке.

Накануне сообщалось, что электронные удостоверения личности начнут внедрять уже с 1 декабря 2021 года. Однако оформить его в указанные даты смогут только жители Москвы. Россияне, прописанные в других регионах, такую возможность получат не позднее 1 июля 2023 года.

Кроме указанных данных, карта также будет оснащена чипом и записью биометрических данных ее владельца, включая изображение его лица и «папиллярных узоров двух пальцев рук».

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным».
Куда будут будут чип вставлять безболезненно?

Гость||

Гость писал(a):

Куда будут будут чип вставлять безболезненно?
Молю всех богов чтобы мне не имплантировали чип в задницу пока я сплю.

Гость||

Хорошо. Разбуди и имплантируем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте