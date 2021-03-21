В России четвертый день подряд выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса

21.03.2021 | 11:16

В России за сутки коронавирус выявлен у 9 299 человек. Таким образом, число заразившихся четвертый день подряд превышает девять тысяч. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в воскресенье, 21 марта.

Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (1511), Санкт-Петербурге (881), Московской (648), Нижегородской (346) и Ростовской областях (243). Наименьшие темпы прироста за последние 24 часа зафиксированы в Ненецком автономном округе (2) и Туве (1).

Суточная смертность среди пациентов с инфекцией составила 371 человек. Всего за время пандемии в стране погибли 95 030 зараженных в 85 регионах.