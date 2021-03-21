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В стране и мире

Невролог раскрыл самую полезную позу для сна

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Поза на боку с немного согнутыми руками и ногами оптимальна для расслабления. При этом для сна лучше выбрать правый бок, чтобы сердце не испытывало нагрузку от сдавливания средостением и легкими. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-невролог, руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова Евгений Соков.

Он не рекомендовал спать на животе, поскольку в таком случае человеку приходится поворачивать голову набок. Из-за этого дыхательные пути, артерии и вены шеи перегибаются и скручиваются.

Более благоприятной он назвал позу на спине. «Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», - предупредил невролог.

По его словам, в горизонтальном положении отдыхает опорно-двигательный аппарат, сосудистая и нервная системы. Врач напомнил, что сон должен длиться не меньше семи-восьми часов. Идеальное время для сна - с 10 вечера до 6 утра.

Ранее врач травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что правильный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости, который может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ПИ!!!! Вы читаете что вы копируете?!

penzainform.ru писал(a):

Более благоприятной он назвал позу на спине. «Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», - предупредил невролог.

Имя: Гость
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