Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен

20.03.2021 | 13:09

Спасатели обнаружили 20-летнего жителя Тувы Айдаша Сарыглара, который семь дней провел в тайге без спичек и еды и других необходимых для выживая вещей, пишет «Правмир».

13 марта мужчина выехал на лошади из села Аржаан в находящееся в другом районе село Ээрбек. Он проезжал через сложную таежную местность, когда начался сильный снежный шторм. Россиянин не смог добраться по пункта назначения и потерялся. С собой у него был мобильный телефон. Ему удалось долгое время сохранять заряд, все эти дни тувинец звонил в службу спасения по пять-десть раз в сутки, но все это время из-за технических сбоев сотовая связь передавала неправильные координаты, и не получалось запеленговать геолокацию человека. Его также безрезультатно пробовали искать с помощью авиации.

Через неделю, 19 марта, Сарыглар снова вышел на связь и сообщил свое примерное местонахождение. Руководствуясь советами спасателей, через пару часов он вышел на чабанскую стоянку. Он был замерший, вымокший и с обмороженными ногами. Молодого человека отвезли в республиканскую больницу.

В середине марта стало известно, что в Иркутской области двое охотников провели в тайге полгода. Вовремя вернуться домой они не смогли, потому что сначала один мужчина заболел, потом на реке поднялась вода, и проехать на лыжах или снегоходе было нельзя. Связаться с ними не могли из-за отсутствия сигнала. В итоге их нашел местный житель с аэролодкой.