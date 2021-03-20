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Россияне передумали отдавать детей в вузы

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За последние десять лет доля родителей выпускников школ, рассчитывающих на высшее образование для детей, сократилась почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

43 процента опрошенных напророчили своим детям поступление в вуз. В 2010 году таких родителей было 80 процентов.

21 процент родителей высказались за поступление детей в среднее профессиональное учебное заведение, при этом в 2010 году такой ответ давали только 8 процентов опрошенных. 26 процентов школьников до сих пор не определились со своими дальнейшими планами.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что нынешняя тенденция является нормальной практикой. По его словам, сейчас исправляется перекос, по которому каждый выпускник должен был поступить в вуз. Такой ситуации нет больше ни в одной европейской стране, уточнил он.

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предположил, что люди хотят, чтобы их дети получали специальность. «Возможно у них есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда», — допустил он.

3 марта сообщалось, что десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, однако вузы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.

Молодым специалистам придется осваивать дополнительные навыки, чтобы для них нашлась вакансия, отмечают эксперты. Сложности могут возникнуть уже в этом году для обучающихся на факультетах экономики туризма, бизнеса и сервиса, считает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уверена, что через год ситуация в наиболее пострадавших отраслях экономики останется напряженной, а сфера образования не может так оперативно менять численность обучающихся.

По результатам исследований, более 40 процентов выпускников не работали по специальности и до пандемии, теперь этот процент может увеличиться.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В рашке нет высшего образования, оно сгнило и полностью обесценилось,вузы учат поклонению кремлю

Гость||

Поддерживаю, в вузах идёт роспил денег и всё

Гость||

а какой смысл? потом работать все равно в пятерочку идти придется для большинства или кладовщиком каким то в лучшем случае

Гость||

В США берут кредиты на обучение детей, на это вся система заточена, жизнь в кредит и больше ничего.

Гость||

Кому оно нужно, высшее образование? Нет уже тех преподавателей, которые давали знания. Поступают за деньги, "учатся" за деньги, знаний- ноль! В ПТУ хоть питание и проживание бесплатно, профессию можно получить востребованную. Без работы не останешься.

Гость||

Гость писал(a):

В США берут кредиты на обучение детей, на это вся система заточена, жизнь в кредит и больше ничего.
а у нас какое отличие?

Гость||

Молодёж должна получать высшее образование, что бы врачи, учителя, адвокаты были русскими.

Гость||

Гость писал(a):

Молодёж должна получать высшее образование, что бы врачи, учителя, адвокаты были русскими.
а зачем это?

Гость||

Гость писал(a):

В США берут кредиты на обучение детей, на это вся система заточена, жизнь в кредит и больше ничего.
это плохо или хорошо? В США хотя бы обучение качественное и выпускник после MIT не идет в магазин кассиром, как в России. в США высшее образование это гарантия успешной карьеры и обеспеченной жизни.

Гость||

В лучшие ВУЗы страны как был высокий конкурс, так он таким и остался. Например в Самарский медицинский универ в прошлом году было 10 человек на 1 место - на небюджет! а какой-нибудь Пензенский медицинский, кому он нужен.

Гость||

Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр В Украине создают "экономический паспорт", с помощью которого дети смогут получить средства от использования недр государства. рожденные в Украине дети вплоть до момента наступления 18-летия будут получать средства от использования и добычи украинских недр на собственный депозитный счет в одном из банков.

После достижения совершеннолетия, эти средства могут быть использованы на получение высшего образования.

у нас же все деньги уходят в росгвардию и пидоносские банки

Гость||

Воры всё развалили ... систему образования,заводы,все производства, украли у молодёжи будущее.

Гость||

Интернет это наркотик.

Гость||

Образование в развалено, учителей и преподавателей не хватает, вакансий на сайтах минобра очень много. Никто не желает за небольшие деньги выслушивать родительские хотелки. Сразу увольняются, но профтех хотя бы надëжнее, ремесло в руках. А платных специалистов с вышкой как собак нерезаных, но они тупые и не нужны работодателю. Поэтому спо выгоднее

Гость||

Гость писал(a):

специалистов с вышкой как собак нерезаных, но они тупые и не нужны работодателю
это смотря какому работодателю. конечно на завод токарем или сварщиком идти, то высшее не нужно. а если идешь например программистом в it-компанию, каким-нибудь финансовым аналитиком и т.п. то без высшего можно не размещать резюме.

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