В стране и мире

Россиянам назвали сроки потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки потепления в центре Европейской России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, плавное потепление начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до плюс 3-7 градусов.

По словам синоптика, несмотря на то, что днем температуры будут положительными, ночью они опустятся ниже нуля. «В конце недели повышение, но разумное. Такого сумасшедшего тепла не видно», — сказал он.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о перепадах температур в марте. По словам синоптика, именно такая погода характерна для этого времени года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такого сумасшедшего тепла не видно»,
Просто жесть

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