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Российским дачникам напомнили о новых штрафах

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Российским дачникам напомнили о новых штрафах: с 2021 года введены новые противопожарные нормы для жителей СНТ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, практически с момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости порывов ветра более 10 метров в секунду нельзя. Кроме того, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

«Все мы понимаем, учитывая, что у нас участки в основном от 6 до 12 соток, выполнить это требование физически не представляется возможным», — отметил он.

Юрист напомнил, что согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен составить менее одного метра, а глубина — от 30 сантиметров.

По словам Петропольского, фактически из-за противопожарных норм нельзя

жечь траву, сжигать ветки или сено на участке. За это грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры. Юрист также предупредил, что оплата одного штрафа не дает иммунитет от последующих.

«Шашлыки жарить будет можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от деревьев и строений. В противном случае вас также будет ждать штраф», — уточнил эксперт.

Новые правила противопожарного режима были утверждены правительством в сентябре прошлого года и вступили в силу в январе. Они будут действовать пять лет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А тайга горит! Виноватых нет или не ищут.

Гость||

Тайгу всю вырубили и кругляк отправили в Китай. Жгут пеньки от деревьев. Жулики и воры у власти в тайге.

Имя: Гость
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