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Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России

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Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России: их могут начать вводить с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте указа президента России, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года смогут жители Москвы, в других регионах возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту, похожую на банковскую, с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. В нем укажут биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и «папиллярных узоров двух пальцев рук».

В дополнение к паспорту гражданин сможет установить по желанию мобильное приложение, которое будет выполнять функции удостоверяющего личность документа. В 2021-2022 годы планируется применять приложения для использования порталов госуслуг и при обращениях в МФЦ, для заключения договоров, в том числе трудовых, для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

Ранее первый заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты появятся в четвертом квартале 2021 года.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным».
И куда чип будут вставлять безболезненно?

Гость||

Ну куда же вы торопитесь торопыги, аль старая паспортина не мила? Эх, с электронным одна морока будет, намучаются люди, старый ещё не раз вспомнят ..

Гость||

Верно, зачем этот гемморой, а пожилые люди, им как быть , они привыкли к старому, на новый переходить их на аркане не эатащишь. У нас народ в большинстве своём консервативный, новшества ему не нужны, одна головная боль и нервы.

Гость||

Отличная новость....... ) теперь мы американцы будем знать о каждом ватнике всё - и нежалательным гостям нашей страны будет гораздо сложнее попасть к нам в Америку........

Гость||

Что ты будешь знать Эдуард, сидя в дворницкой в Кривоколенном переулке, делая себе новую метлу. Старой хватило на три дня ибо грязи и мусора непочатый край, хоть домой не ходи, маши и маши ..за МРОТ.

Гость||

Гость писал(a):

Отличная новость....... ) теперь мы американцы будем знать о каждом ватнике всё - и нежалательным гостям нашей страны будет гораздо сложнее попасть к нам в Америку........
Нам к вам не за чем мойтесь в тазике сами по очереди в одной воде.

Гость||

Вот именно, первый дивизион моется, вторым топят ..

Имя: Гость
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