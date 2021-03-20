В стране и мире

«Аэрофлот» продолжит полеты «в никуда»

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Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что авиакомпания продолжит практику полетов «в никуда» в качестве дополнительного заработка. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 1».

Специальные рейсы, пассажиры которых после перелета возвращаются в пункт вылета, появились в 2020 году во время закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. "Билет в никуда": вышел, погулял, размялся и полетел обратно», — пояснил Полубояринов.

8 марта компания организовывала подобный четырехчасовой рейс с вылетом и посадкой в Шереметьево на новом Airbus A350. Экскурсионный рейс включал дегустацию вин, гастрономические новинки и кинопоказ на борту.

В декабре 2020-го очевидцы, которым удалось попасть на рейс из Москвы в Москву, показали происходящее в самолете и поделились впечатлениями. 19 декабря российский лоукостер «Победа» сообщил о начале экскурсионных полетов над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. По словам представителя авиакомпании, предложение пользуется большим спросом. На первый рейс билеты раскупили за восемь минут, на второй — за шесть.

Первые рейсы «в никуда» получили популярность на Тайване летом этого года на фоне пандемии коронавируса. Самолеты делают круг и возвращаются в аэропорт.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Скажем я бы организовал беспосадочные вечерние полёты над Европой........ ) заодно раздал бы ватным пассажирам хорошее европейское вино - за отдельную плату разумеется........ну и конечно же журналы качественного европейского прона - чтобы ватникам на борту преисполнившись завистью к буржуйской жизни было чем руки занять

Кто летал - тот знает.......всё в красочных огнях - как будто у них там какой то праздник.......

это вам не над родимыми тундрами летать - где на тысячу миль ни одного огонька........

Гость||

Скоро такие полеты войдут в привычку.Когда цивилизованный мир полностью закроет свое воздушное пространство от ваты.Вот тогда и наступит "праздник".

В отдельно взятой стране.

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