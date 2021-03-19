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В России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права

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Претенденты на получение водительских прав с 1 апреля больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Об этих и других изменениях сообщается на сайте ГИБДД России.

Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях реального дорожного движения. Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы.

Внесены правки в перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем баллам в зависимости от их влияния на безопасность движения. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок, после их совершения экзамен сразу завершается. Среди них, например, непристегнутый ремень водителя и использование телефона во время движения. Для успешной сдачи экзамена, как и прежде, можно набрать не больше пяти штрафных баллов.

Третье нововведение — во время экзамена в машине может присутствовать третий человек. Это может быть представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди другой экзаменуемый. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет разрешить возможные спорные ситуации.

Ранее россиян предупредили, что с весны автошколы могут подорожать на 15 процентов из-за повышения цен на бензин и ужесточения требований сдачи экзамена.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Практические навыки вождения станут оцениваться в условиях реального дорожного движения.
По бразильской системе

Гость||

Правильнее было бы сказать "изменится СТОИМОСТЬ экзамена на водительские права"........ ) плясать всегда нужно от главного - от сути........ну чтобы глупых вопросов не возникало

Гость||

Гость писал(a):

"изменится СТОИМОСТЬ
Вы дурачек?

Имя: Гость
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