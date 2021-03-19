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Уволившийся сотрудник получил 230 килограммов грязных монет вместо зарплаты

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В американском штате Джорджия уволившемуся сотруднику автосервиса выплатили последнюю зарплату грязными одноцентовыми монетами. Об этом сообщает UPI.

В ноябре Андреас Флейтен (Andreas Flaten) решил уволиться из-за нездоровой обстановки на работе. По его словам, известие не обрадовало начальника. «Он встал, схватил голову руками, вышел за дверь и пропал на час», — утверждает мужчина.

До конца января работодатель должен была выплатить Флейтену задолженность по зарплате, составлявшую 915 долларов (около 68 тысяч рублей). Когда этого не произошло, мужчина пожаловался в департамент труда штата Джорджия. Это помогло: ночью перед его домом свалили груду перепачканной в масле мелочи.

Суммарный вес монет составлял около 230 килограммов. «Мне их некуда девать, — сетует мужчина. — Не представляю, что с ними делать». Он сложил монеты в гараже и намерен почистить их перед использованием.

Бывший начальник Флейтена утверждает, что не помнит, чтобы он сваливал монеты перед его домом. «Все это не играет роли, — добавил он. — Ему заплатили, это главное».

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Бывшая жена получила четыре сторупиевые купюры и 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Делов то. Главное деньги привезли, а потом их в банк отвезти можно или в суд на дурачка возомнившего себя хозяином жизни подать.

Гость||

В получении расписался? Если нет, то и не выплатили ему ничего.

Гость||

Прямо как Самсунг когда то Эпплу)только там 1 млрд был долларов.

Гость||

В толчке мировой рекорд в тяжёлой атлетике чуть поболее будет, но это спортсмены, а тут слесарь-доходяга, тяжелее гаечного ключа в руках не державший. Ему однако тяжко с таким счастьем ..по магазинам мотаться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывший начальник Флейтена утверждает, что не помнит, чтобы он сваливал монеты перед его домом.
Значит остался должен.

Гость||

Фигня какая то........ ) я сомневаюсь в правдивости интерпретации этой новости - и сомневаюсь очень сильно.......разумеется то что работник пожаловался в департмент - это не вызывает сомнений........так обычно и происходит когда работник и работодатель не могут выяснить свои отношения самостоятельно

Да - я допускаю что работнику могли насыпать перед его домом........а вот дальше всё приобретает совершенно фантастический оборот

Во первых - работнику надо было набрать номер полиции и сообщить о том что перед его домом неизвестыми были рассыпаны ржавые металлические предметы напоминающие монеты........и конечно же ни в коем случае не торогать их руками - и уж тем более не тащить их к себе в дом........прибывшие на место копы сами бы во всём разобрались

Опять же любые финансовые отношения между работниками и работодателями у нас в Америке принято вести официально - и по решению департмента остаток должен был быть тупо перечислен работнику на счёт........

Так что либо эту новость не совсем корректно перевели - либо сделали это намеренно

Таково моё мнение на этот счёт

Имя: Гость
Комментарий:

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