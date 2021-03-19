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Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в Подмосковье

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Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, под завалами находятся двое детей. Также пострадала одна женщина.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что под завалами могут находиться двое детей. Там уточнили, что после взрыва обрушились межкомнатные перегородки.

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС Подмосковья сообщает о двух людях, без указания их возраста. В ведомстве подтвердили сообщение о взрыве и обрушении межкомнатных перегородок на Зеленой улице, 16.

О взрыве в жилом доме в подмосковных Химках стало известно ранее 19 марта. Причина произошедшего пока неизвестна. Предположительно, загорелись пять квартир. На кадрах с места событий видно, как из окон восьмого этажа, где произошел взрыв, валит дым. Из них, а также из соседних окон и балконов выбило стекла, частично повреждены рамы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

вроде и морозы прошли, с газом никто не балует

Гость||

Гость писал(a):

вроде и морозы прошли, с газом никто не балует
да и рязанский сахар закладывают в подвалах....

Гость||

Гость писал(a):

да и рязанский сахар закладывают в подвалах....
сахар газа выделять не могет

Гость||

Жуть, конечно. Как- то странно для кирпичного дома. Да и людей- взрывной волной что ли вынесло? Вроде выпали окна лоджий?

Гость||

Вот вроде электроплиты безопасно. А если не будет электричества- на чем люди будут греть еду и воду. Отключение газа- крайне редкое явление в городах. А без света помню как- то сутки сидели.

Имя: Гость
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