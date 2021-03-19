Российский врач назвала причины весеннего выпадения волос

19.03.2021 | 15:01

Интенсивное выпадение волос весной связано с дефицитом витаминов и стрессами, накопленными за зиму. Такие причины назвала врач-дерматолог Юлия Колюбина, передает «Радио 1».

Колюбина объяснила, что зимой волосы испытывают дефицит кислорода и витамина D из-за отсутствия солнца и необходимости носить шапки.

Она добавила, что стрессы сказываются на всех органах и системах человека. «Так что выпадение волос – не специфическая весенняя проблема, просто становятся видны проблемы, накопленные за зиму», — заявила медик и уточнила, что у женщин выпадение волос будет заметнее.

Для восстановления здоровья волос стоит разнообразить питание и внести в рацион продукты с витаминами А, Е, Омега, цинком, кальцием, либо пропить комплекс витаминов или поливитаминов. Если это не помогает, стоит обратиться к специалисту, так как проблема может заключаться в гормональном дисбалансе или расстройстве желудочно-кишечного тракта.

Ранее иммунолог Владимир Болибок призвал насторожиться, если одно и то же заболевание возвращается с разной периодичностью — по его словам, это может указывать на сниженный иммунитет.