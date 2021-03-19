В стране и мире

Назван срок восстановления российской экономики

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Российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году. Такой срок назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает газета «Ведомости».

«Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции. Также она отрицательно ответила на вопрос о том, приведет ли повышение ключевой ставки к замедлению темпов роста экономики.

Ранее в пятницу, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку. Он выросла на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.

Ранее в марте эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Аналитики считают, что экономическая активность в России будет укрепляться со второго полугодия, а рост ВВП в 2022-м прогнозируется на уровне 2,7 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы ожидаем, что рост продолжится
Не верим.

Гость||

Грабить будут.

Гость||

Российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году

А разве до пандемии была экономика?

Гость||

Ливер подорожает.

Гость||

Стесняюсь спросить, когда печатный станок включат?

Гость||

В России есть экономика?

Сомнительно

Гость||

Сахипзадовна не в себе на фото.Напугана ростом экономики?

Гость||

Гость писал(a):

ость|19.03.2021 18:11|

Стесняюсь спросить, когда печатный станок включат?

а он еще и не отключался.

Гость||

Сталина надо оживить, он быстро экономику восстановит. А так опять лет 100 будем восстанавливать только не понятно что и кто, а самое главное для КОГО!!!

Гость||

А что рывка разве не чувствуете,?

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(a):

Российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году.
Брехня. Пандемию планируют на неограниченное время вперёд.

Гость||

Конечно чувствуется, особенно в сартире.

Гость||

Мотовилов писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году.
Брехня. Пандемию планируют на неограниченное время вперёд.
Периодические маски, запреты, ограничения. Это могила...

Гость||

5 девчонок замочили этой вакциной, и всё невдомёк, куда страну толкают.

Гость||

А что такое САРТИР?

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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