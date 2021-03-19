Назван срок восстановления российской экономики

19.03.2021 | 17:42

Российская экономика восстановится до уровня, который был до пандемии коронавируса, уже в текущем году. Такой срок назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает газета «Ведомости».

«Мы ожидаем, что рост продолжится, и также ожидаем, что экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции. Также она отрицательно ответила на вопрос о том, приведет ли повышение ключевой ставки к замедлению темпов роста экономики.

Ранее в пятницу, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку. Он выросла на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.

Ранее в марте эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Аналитики считают, что экономическая активность в России будет укрепляться со второго полугодия, а рост ВВП в 2022-м прогнозируется на уровне 2,7 процента.