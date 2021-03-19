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На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь

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На Камчатке за сутки произошло десять землетрясений магнитудой от 3,8 до 5,9. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самое сильное землетрясение произошло ночью в 135 километрах от села Эссо. Большая часть землетрясений зафиксирована в районе Камчатского залива.

Полуостров относится к сейсмически активным зонам России. Обычно землетрясения там происходят на расстоянии от 30 до 150 километров от восточного берега. Как правило, местные жители не ощущают подземных толчков.

Ранее на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская сопка. Видео природного явления появилось в сети. На кадрах видно, как из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Отмечается, что на видео запечатлено появление нового конуса вулкана.

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Источник — lenta.ru
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