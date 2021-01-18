В России выявили 22 857 новых случаев коронавируса

18.01.2021 | 12:35

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 857. Общее количество инфицированных достигло 3 591 066. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 18 января.

Заболевшие есть во всех регионах страны. Больше всего случаев - 3679 - зафиксировано в Москве. Следующими по росту заболеваемости за сутки идут Санкт-Петербург (3287 случая) и Московская область (1381 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (2 и 1 случай соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрирована 471 смерть пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 66 037 человек с диагнозом COVID-19.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 333. Всего выздоровели 2 978 764 пациентов.