Сетевое издание|18+|Понедельник|18 янв 2021|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предупредили о наступлении плюсовой температуры

Печать

В европейской части России, в том числе в Москве, ожидается наступление плюсовой температуры и потепление до 4 градусов тепла. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с «Российской газетой».

Она пояснила, что теплый воздух будет поступать с Атлантики. Однако в регионах южнее Москвы аномальные морозы сохранятся до 20 января, а затем там будет примерно на 8-12 градусов ниже нормы.

«В ночь на понедельник в столичном регионе до минус 31 градуса, днем - минус 18-23 градуса. Без осадков. Затем мороз начнет постепенно отступать. В ночь на Крещение в Москве минус 21-23 градуса, по области до минус 26», - рассказала Паршина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы аномальный холод на Крещение. По прогнозам синоптика, в ночь на 19 января в столице ожидается до 23 градусов мороза, а в Подмосковье - до минус 26 градусов. Он отметил, что эти температуры можно считать потеплением по сравнению с тем, что ожидается в понедельник, 18 января.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Я ничо не понял... Мы все умрём???

Гость||

В заголовке как всегда. Агде же про плюсовую температуру?

Гость||

Как в анекдоте про то как казнить обманувшего синоптика-надо его повесить. Хоть направление ветра будет показывать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте