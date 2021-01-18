Первый российский регион введет антиковидные паспорта

Власти Башкирии первыми решили ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к коронавирусу. Заявление главы республики Радия Хабирова публикует «Интерфакс».
С 18 января оформить такой паспорт гражданин может через портал госуслуг. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться вакцинированным и переболевшим COVID-19, уточняет РИА Новости.
Подобное удостоверение будет давать некоторые преференции его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.
Хабиров отметил, что паспорта решат «целый ряд проблем» и сделают вакцинацию более популярной среди населения.
Ранее на Сахалине привитым от вируса собрались выдавать бейджи с QR-кодом и информацией о прививке.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж.
Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на портале госуслуг с 1 января.
Дурдом