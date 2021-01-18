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В стране и мире

Первый российский регион введет антиковидные паспорта

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Власти Башкирии первыми решили ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к коронавирусу. Заявление главы республики Радия Хабирова публикует «Интерфакс».

С 18 января оформить такой паспорт гражданин может через портал госуслуг. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться вакцинированным и переболевшим COVID-19, уточняет РИА Новости.

Подобное удостоверение будет давать некоторые преференции его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.

Хабиров отметил, что паспорта решат «целый ряд проблем» и сделают вакцинацию более популярной среди населения.

Ранее на Сахалине привитым от вируса собрались выдавать бейджи с QR-кодом и информацией о прививке.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж.

Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на портале госуслуг с 1 января.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дурдом

Гость||

Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек!

Гость||

Правильно! А если кто посмеет отказаться, вдруг, - отключать газ! Это сделает вакцинацию еще популярней!

Гость||

Нужно всех заставить приседать и делать КУ два раза!

А у кого есть паспорт - тем привелегия - могут не приседать и делать КУ один раз!

Гость||

Это точно

Гость||

Идёшь в платную клинику, платишь за приём, просишь врача "сделать" прививку (купил и выкинул ампулу) и вуаля, ты с этим паспортом. А главное хрен кто проверит)

Гость||

Ну что, определяйтесь в какую касту вы хотите попасть. Кто не уколется, тот ниже рангом.

Гость||

В Китае уже ввели социальный рейтинг, разделили людей на касты. В России тоже дурной пример соседнего тоталитарного государства не дает покоя чекистам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подобное удостоверение будет давать некоторые преференции его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений
ВОТ И НАЧАЛОСЬ. Крест или хлеб. Выбирай народ по душе.

Гость||

Сейчас паспорта, потом чип.

Гость||

Гость писал(a):

Идёшь в платную клинику, платишь за приём, просишь врача "сделать" прививку (купил и выкинул ампулу) и вуаля, ты с этим паспортом. А главное хрен кто проверит)
Не прокатит. В каждой прививке есть номер, номер внутри прививки, в микронаночипе. Врач за тебя не пойдет к ответственности за халатность например, если ты кого то заразишь потом.

Гость||

Гость писал(a):

Крест или хлеб. Выбирай народ по душе.
+100500.

Обыкновенный фашизм в действии. Голову морочат америкой, а сами вводят "жёлтые звёзды".

Гость||

Гость писал(a):

Не прокатит. В каждой прививке есть номер, номер внутри прививки, в микронаночипе.
РЕНТВ перелогинься

Гость||

Гость писал(a):

В Китае уже ввели социальный рейтинг, разделили людей на касты. В России тоже дурной пример
Верно, что хорошего - не переймут, и ещё и уничтожат. В стране, не хватает лекарств, продукты подорожали в-на десятки процентов, а нам, как при коммунистах, рассказывают как всё хорошо и - "коммунизм вот-вот начнётся"? В Пензе, толком не работает почти ни одно предприятие. Старики мрут от нехватки денег на еду, не то что на лекарства.

Имя: Гость
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