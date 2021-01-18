Первый российский регион введет антиковидные паспорта

18.01.2021 | 11:19

Власти Башкирии первыми решили ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к коронавирусу. Заявление главы республики Радия Хабирова публикует «Интерфакс».

С 18 января оформить такой паспорт гражданин может через портал госуслуг. Документ в виде QR-кода в мобильном приложении станет автоматически рассылаться вакцинированным и переболевшим COVID-19, уточняет РИА Новости.

Подобное удостоверение будет давать некоторые преференции его обладателям. Например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.

Хабиров отметил, что паспорта решат «целый ряд проблем» и сделают вакцинацию более популярной среди населения.

Ранее на Сахалине привитым от вируса собрались выдавать бейджи с QR-кодом и информацией о прививке.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж.

Сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на портале госуслуг с 1 января.