Навального задержали в аэропорту Шереметьево

18.01.2021 | 08:13

Алексея Навального, объявленного в розыск в декабре 2020 года, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает управление ФСИН по столице.

Навальный был объявлен в розыск на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, до этого он будет находиться под стражей. Адвоката Навального ранее ознакомили с постановлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Навальный в 2014 году был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России два раза в месяц в определенные дни.

Вызовы Навального в УИИ были приостановлены на тот срок, когда он находился на лечении в Германии. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный был выписан из клиники 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН, но не представил объективных причин неявки на регистрацию в УФСИН.

Навального перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме блогера вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.