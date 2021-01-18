Навального задержали в аэропорту Шереметьево

Алексея Навального, объявленного в розыск в декабре 2020 года, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает управление ФСИН по столице.
Навальный был объявлен в розыск на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, до этого он будет находиться под стражей. Адвоката Навального ранее ознакомили с постановлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.
Навальный в 2014 году был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России два раза в месяц в определенные дни.
Вызовы Навального в УИИ были приостановлены на тот срок, когда он находился на лечении в Германии. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный был выписан из клиники 23 сентября. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН, но не представил объективных причин неявки на регистрацию в УФСИН.
Навального перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме блогера вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.
Вро Внуково устроили шоу со "сторонниками" Бузовой (из дурдома2). Но задерживать во Внуково не решились. Задержали в Шереметьево.