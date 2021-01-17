В России выявили 23 586 новых случаев заражения коронавирусом

17.01.2021 | 11:47

В России за последние сутки выявлено 23 586 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных в стране с начала эпидемии составило 3 568 209. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за последние сутки 23 440 россиян. Общее количество достигло 2 960 431.

Лидером по числу новых случаев заражения стала Москва (4012), затем идут Санкт-Петербург (3316) и Московская область (1426).

За последние 24 часа зафиксирована 481 смерть от коронавируса. Всего с начала эпидемии умерли 65 566 человек.