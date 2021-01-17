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В стране и мире

Россиян предупредили об угрозе нового повышения налога на доходы

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Россиян предупредили об угрозе нового повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и роста налогообложения в ресурсных секторах экономики в ближайшие 2-3 года. Подобный сценарий считает возможным Bank of America, пишет РИА Новости.

По оценке главного экономиста учреждения Владимира Осаковского, в 2021 году будет «передышка» от повышения налогов после их роста в 2020-м. Однако потом власти увеличат нагрузку на россиян и бизнес, поскольку им необходимы дополнительные поступления в бюджет.

Тренд на рост подоходного налога могут поддержать события политического характера, такие как выборы, сказал эксперт. В основном же новая налоговая нагрузка ляжет на ресурсные сектора, считает Осаковский, потому что «там есть, что облагать налогом и есть прибыли», размер которых довольно ощутим для бюджета. «Мы рассматриваем этот фактор (повышение налогов в России - прим. «Ленты.ру») как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года», - сказал он.

В 2021 году в России отменили плоскую шкалу подоходного налога, действовавшую с начала 2000-х. Если раньше все граждане платили 13-процентный налог, то с 1 января россияне с доходами более пяти миллионов рублей в год должны платить НДФЛ в размере 15 процентов. Кроме того, в новом году увеличилась налоговая нагрузка на производителей удобрений и металлургов. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос в 3,5 раза, нефтяники лишились части налоговых льгот.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это рывок и стабильность! Во всех секторах вплане повышения цен! Вперед, за солнцеликим!

Гость||

Вести с фронтаВотето расейский народ называется крепкая власть. Всё.

Возвращение Навального: в аэропорт Москвы пригнали автозаки, людей задерживают17 января, около 17:00 в Москву из Германии должен вернуться оппозиционер Алексей Навальный. К его прибытию в аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили забор вокруг аропорта. В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Ее и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву. силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Похоже, Леха из Внуково доедет бесплатно. За казенный кошт. И вещички донести помогут. Думаю, если бы Навальный был сейчас президентом, а путин возвращался из-за границы как лидер оппозиции, все было бы точно так же.

Гость||

В России продолжают задерживать за попытки вылететь в Москву на встречу Навального

Вслед за задержанием координатора штаба Алексея Навального в Петербурге и нескольких его сторонников полиция города на Неве не дала отправиться в Москву и журналисту. Фотокорреспондент Давид Френкель был остановлен на стойке регистрации в аэропорту «Пулково» и препровожден в автозак.

Тем временем сибирские оппозиционеры, планирующие встречать Навального в аэропорту «Внуково», в Москву вылетели - речь идет о депутатах городского совета Новосибирска и думы Томска и «по совместительству» главах региональных штабов Навального.

Задержания активистов прокомментировал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Как он написал в Telegram, судя по всему, «питерские «правоохранительные органы» получили из Москвы команду «держать и не пущать, наплевав на закон, мы вас потом отмажем».

По словам Вишневского, не существует «никакого логического объяснения этой панической атаке», однако «команда очевидна».

Парламентарий посчитал, что так силовики «только увеличивают интерес к событию» — прилету Навального на родину из ФРГ, где он находился на реабилитации после отравления. В то же время, по мнению Вишневского, такая реакция стражей порядка «показывает трусость и глупость власти».

Российские власти отрицают, что на оппозиционера могли покушаться. Сам Навальный говорит, что во время его нахождения в Томске подвергся действию отравляющего вещества «Новичок». В Германии отравление подтвердили.

Гость||

Ну так давно пора нефтянку, газовые компании, металлургов обложить, хорошим таким добротным налогом, чтоб уж всем бабушкам с дедушками на хорошую прибавку к пенсии хватило. А главное не надо стесняться укоризненных взглядов Сечина с Миллером .

Гость||

Правильно омон напрягают заранее. Превентивно арестовывают хулиганов. Там со всех сторон отмороженных хватает. Легко могут и аэропорт спалить, кто на радостях, кто от огорчения.

Гость||

Прибегая к неприкрытому запретизму ватная верхушка тем самым лишний раз подчеркивает свою шаткость, некомпетентность и в конечном счете ограниченность.

Гость||

Не об этом мы мечтали,когда теплым июльским днем радостно шли принимать поправки в Конституцию.

Гость||

Гость писал(a):

Не об этом мы мечтали,когда теплым июльским днем радостно шли принимать поправки в Конституцию.
Вот как....... ) ну и о чем же вы там......мечтали.......

Гость||

О чём бы дурни не мечтали-им без врача не обойтись..

Гость||

Гость писал(a):

Правильно омон напрягают заранее. Превентивно арестовывают хулиганов. Там со всех сторон отмороженных хватает. Легко могут и аэропорт спалить, кто на радостях, кто от огорчения.
Гость писал(a):
Прибегая к неприкрытому запретизму ватная верхушка тем самым лишний раз подчеркивает свою шаткость, некомпетентность и в конечном счете ограниченность.
Гость писал(a):
Не об этом мы мечтали,когда теплым июльским днем радостно шли принимать поправки в Конституцию.
Гость 17.01.2021 14:41:10, Гость 17.01.2021 14:41:24, Гость 17.01.2021 14:45:45 - проплаченные боты Навального

Гость||

главное, рядовому населению нужно ровно и глубоко дышать - это спектакль и не более того. можно сделать прививку к этому кино - вспомнить "свадьбу в малиновке". роль попаНдаПУла исполняет САМ пан атаман врический (посполитный герр от папы римскага) карнавальный

Гость||

Гость писал(a):

Гость 17.01.2021 14:41:10, Гость 17.01.2021 14:41:24, Гость 17.01.2021 14:45:45 - проплаченные боты Навального
Иди отсюда

Гость||

Гость писал(a):

В России продолжают задерживать за попытки вылететь в Москву на встречу Навального

Вслед за задержанием координатора штаба Алексея Навального в Петербурге и нескольких его сторонников полиция города на Неве не дала отправиться в Москву и журналисту. Фотокорреспондент Давид Френкель был остановлен на стойке регистрации в аэропорту «Пулково» и препровожден в автозак.

Тем временем сибирские оппозиционеры, планирующие встречать Навального в аэропорту «Внуково», в Москву вылетели - речь идет о депутатах городского совета Новосибирска и думы Томска и «по совместительству» главах региональных штабов Навального.

Задержания активистов прокомментировал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский. Как он написал в Telegram, судя по всему, «питерские «правоохранительные органы» получили из Москвы команду «держать и не пущать, наплевав на закон, мы вас потом отмажем».

По словам Вишневского, не существует «никакого логического объяснения этой панической атаке», однако «команда очевидна».

Парламентарий посчитал, что так силовики «только увеличивают интерес к событию» — прилету Навального на родину из ФРГ, где он находился на реабилитации после отравления. В то же время, по мнению Вишневского, такая реакция стражей порядка «показывает трусость и глупость власти».

Российские власти отрицают, что на оппозиционера могли покушаться. Сам Навальный говорит, что во время его нахождения в Томске подвергся действию отравляющего вещества «Новичок». В Германии отравление подтвердили.

Гость писал(a):
Вести с фронтаВотето расейский народ называется крепкая власть. Всё.

Возвращение Навального: в аэропорт Москвы пригнали автозаки, людей задерживают17 января, около 17:00 в Москву из Германии должен вернуться оппозиционер Алексей Навальный. К его прибытию в аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили забор вокруг аропорта. В Санкт-Петербурге вечером 16 января задержали главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Ее и активиста Илью Гантварга сняли с поезда в Москву. силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности. На рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Похоже, Леха из Внуково доедет бесплатно. За казенный кошт. И вещички донести помогут. Думаю, если бы Навальный был сейчас президентом, а путин возвращался из-за границы как лидер оппозиции, все было бы точно так же.

Навальнисты завыли

Гость||

Гость писал(a):

Иди отсюда
Гость 17.01.2021 14:55:17 - проплаченный тролль Навального

Гость||

Гость писал(a):

К его прибытию в аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили забор вокруг аропорта.
Весь мир смеётся над ватными дураками.

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