17.01.2021 | 13:36

Россиян предупредили об угрозе нового повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и роста налогообложения в ресурсных секторах экономики в ближайшие 2-3 года. Подобный сценарий считает возможным Bank of America, пишет РИА Новости.

По оценке главного экономиста учреждения Владимира Осаковского, в 2021 году будет «передышка» от повышения налогов после их роста в 2020-м. Однако потом власти увеличат нагрузку на россиян и бизнес, поскольку им необходимы дополнительные поступления в бюджет.

Тренд на рост подоходного налога могут поддержать события политического характера, такие как выборы, сказал эксперт. В основном же новая налоговая нагрузка ляжет на ресурсные сектора, считает Осаковский, потому что «там есть, что облагать налогом и есть прибыли», размер которых довольно ощутим для бюджета. «Мы рассматриваем этот фактор (повышение налогов в России - прим. «Ленты.ру») как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года», - сказал он.

В 2021 году в России отменили плоскую шкалу подоходного налога, действовавшую с начала 2000-х. Если раньше все граждане платили 13-процентный налог, то с 1 января россияне с доходами более пяти миллионов рублей в год должны платить НДФЛ в размере 15 процентов. Кроме того, в новом году увеличилась налоговая нагрузка на производителей удобрений и металлургов. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырос в 3,5 раза, нефтяники лишились части налоговых льгот.