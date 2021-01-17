Минздрав допустил смягчение ограничений для сделавших прививку от COVID-19

17.01.2021 | 13:30

Минздрав допустил, что для россиян, которые сделали прививку от COVID-19 и получили соответствующий сертификат, могут смягчить ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Евгений Камкин в рамках Гайдаровского форума.

Камкин добавил, что сертификат можно будет получить на сайте Госуслуг. По его словам, вероятно, документ даст возможность посещать мероприятия и свободно перемещаться.

Ранее 14 января губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко сообщил, что жителям Сахалина, которые сделали прививку от коронавируса, будут выдавать специальные бейджи, позволяющие не носить маску в общественных местах. Массовая вакцинация в регионе стартует в субботу, 16 января.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию граждан со следующей недели. Она стартует 18 января, объявила позднее вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года, первыми препарат получили врачи и учителя. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.