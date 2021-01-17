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В стране и мире

Эксперт раскрыла способ накопления денег в 2021 году

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Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость, раскрыла РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, сохранить средства можно с помощью формирования портфеля валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. «Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям», - подчеркнула эксперт, отметив, что необходимо вовремя покупать одну валюту или продавать другую.

Говоря о недвижимости, специалист отметила, что вкладываться в нее не только выгодно с финансовой точки зрения, но также это позволит улучшить свое жилищное положение.

Собеседница агентства подчеркнула, что сейчас наблюдается период низких ставок, поэтому возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Однако в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов.

17 декабря прошлого года сообщалось, что россияне забрали с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 триллиона рублей за январь-октябрь 2020-го года. В долларовом выражении валютные вклады сократились на девять миллиардов долларов. Отток в рублевом выражении составил более 0,7 триллиона рублей. Эксперты считают, что для россиян вклады потеряли привлекательность из-за низких ставок.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Было бы что еще откладывать-одни повышения кругом и всюду и везде-кроме только зарплаты...2 работы-а получаешь на двух как 10 лет назад на одной получал-30 к....

Имя: Гость
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