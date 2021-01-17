Доктор Мясников рассказал о незаметной эпидемии опаснее коронавируса

17.01.2021 | 11:50

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что мир охватила эпидемия ожирения, которая незаметна, но куда опаснее коронавируса. Об этом он рассказал в эфире собственной передачи на телеканале «Россия 1».

«За год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 от голода умерло 10 миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, - более 20 миллионов человек», - отметил специалист. По словам доктора, почти 40 процентов населения Земли имеет лишний вес.

Мясников подчеркнул, что когда у людей развивается ожирение, лишний вес в дальнейшим приводит к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. «Такие потери никакому COVID не снились», - констатировал он, сравнивая, как много людей умирает от ожирения и от коронавируса.

Врач рассказал, что важным фактором для определения склонности к набору веса являются привычки родителей. Он пояснил, что если один из родителей имеет схожие проблемы, то ребенок всю жизнь будет предрасположен к ожирению. Еще одним фактором Мясников назвал наличие диабета у матери.

Ранее Александр Мясников ответил на «неудобные» вопросы телезрителей о себе в телеэфире. В частности, врач рассказал, как он бросил курить. Также он признался, что с 30 лет у него гипертония, а в 35 развилась подагра, в связи с чем специалист регулярно тренируется.