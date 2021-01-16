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В стране и мире

В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы

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Верховный суд России признал поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Суд постановил, что спланированная и организованная поездка на футбольный матч при условии, что сотрудник предупреждает работодателя, не может стать причиной для увольнения и того, чтобы сотруднику засчитали прогул. Отмечается, что при любых спорных ситуациях именно работодатель должен доказывать факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины.

Вопрос был рассмотрен после обращения жителя Ейска, которого уволили после поездки на футбольный матч. Ради выезда на автобусе мужчина раньше положенного времени покинул рабочее место, но, по его словам, сделал это по согласованию с руководством. Тем не менее он был уволен, а суд Ейска постановил, что он покинул работу самовольно.

В ноябре прошлого года «Новая Кубань» сообщала, что в Ейске планируют создать профессиональную футбольную команду. Она должна выступать в высшей лиге Краснодарского края, в первой лиге региона и первенстве района.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отмечается, что при любых спорных ситуациях именно работодатель должен доказывать факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины.
По сокращению штата и досвидос, и тогда ходи на футбол сколько хочешь.

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