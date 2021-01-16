В Германии откроют тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина

16.01.2021 | 13:04

Власти федеральной земли Саксония в Германии планируют открыть тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Она будет создана на базе центра первичного приема беженцев, построенного в Дрездене в 2017 году. Об этом сообщает Bild.

Здание «ковидной тюрьмы» будет огорожено забором и охраняться полицией, о чем свидетельствуют опубликованные фотографии. В министерстве социальной защиты Германии изданию подтвердили планы по переоборудованию центра для беженцев: «В настоящее время ведется реконструкция жилого помещения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в тюрьму будут заключены граждане, повторно нарушающие введенные из-за коронавируса ограничения. Однако это будет крайней мерой после предупреждения, штрафа и судебного решения. Пока в Саксонии подобных случаев зафиксировано не было, однако власти хотят заранее быть готовыми к ним, чтобы защитить жителей от «неуправляемого поведения» нарушителей правил.

5 января власти Германии приняли решение продлить жесткий карантин в стране до 31 января. Канцлер Ангела Меркель призвала всех жителей страны сократить свои социальные контакты до «абсолютного минимума». Прежде режим жестких ограничительных мер действовал в Германии до 10 января.