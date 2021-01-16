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В стране и мире

В Германии откроют тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина

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Власти федеральной земли Саксония в Германии планируют открыть тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. Она будет создана на базе центра первичного приема беженцев, построенного в Дрездене в 2017 году. Об этом сообщает Bild.

Здание «ковидной тюрьмы» будет огорожено забором и охраняться полицией, о чем свидетельствуют опубликованные фотографии. В министерстве социальной защиты Германии изданию подтвердили планы по переоборудованию центра для беженцев: «В настоящее время ведется реконструкция жилого помещения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в тюрьму будут заключены граждане, повторно нарушающие введенные из-за коронавируса ограничения. Однако это будет крайней мерой после предупреждения, штрафа и судебного решения. Пока в Саксонии подобных случаев зафиксировано не было, однако власти хотят заранее быть готовыми к ним, чтобы защитить жителей от «неуправляемого поведения» нарушителей правил.

5 января власти Германии приняли решение продлить жесткий карантин в стране до 31 января. Канцлер Ангела Меркель призвала всех жителей страны сократить свои социальные контакты до «абсолютного минимума». Прежде режим жестких ограничительных мер действовал в Германии до 10 января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Истинная забота))). Больше тюрем и разных!

Гость||

У них еще со второй мировой дохрена и больше. А опыт, опыт какой!

Аилозыч улыбается ..

Гость||

У наших тоже ГУЛАГопыта и НКВДнавыков прелостаточно.

Гость||

А вот это уже грустная новость....... ) если в демократической стране будут вынуждать и лишать - то чего же тогда ожидать от стран тоталитарных.......

Гость||

А как еще на придурков воздействовать. Была бы чума или оспа, вымерли бы уже.

Гость||

А в качестве высшей меры - заражение ковидом

Имя: Гость
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