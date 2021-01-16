Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

16.01.2021 | 15:59

В своем поместье в швейцарском Преньи на 57-м году жизни умер французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд. Об этом в субботу, 16 января, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

«Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда», — говорится в заявлении барона.

Отмечается, что причиной смерти банкира стал сердечный приступ.

Де Ротшильд родился в 1963 году во французском Нейи-сюр-Сен и был представителем французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Его отцом был Эдмон де Ротшильд. С 1997 года Бенджамин возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Holding, контролирующей Edmond de Rothschild, специализирующуюся на частных банковских услугах и управлении активами. По информации AFP, стоимость активов группы оценивается примерно в 160 миллиардов евро.