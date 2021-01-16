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В стране и мире

Россиян предупредили об опасности хранения елки в квартире до весны

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Спасатели МЧС предупредили россиян об опасности хранения елки в квартире до весны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность», — отметили в ведомстве.

Также спасатели напомнили, что искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, не менее пожароопасны. «При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья», — уточнили в ГУ МЧС. Спасатели посоветовали сразу убирать осыпавшуюся хвою, поскольку она, «как порох, может вспыхнуть от любой искры».

В декабре Ксения Собчак показала подписчикам новогоднюю елку, которую поставила дома перед праздниками. Телеведущая доверила процесс профессиональным декораторам и выбрала дерево, украшенное в бирюзово-зеленой гамме с торчащими ветками и блестящими нитями. Тогда Собчак отметила, что осталась довольна результатом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так и кинулись все в квартирах елки поджигать. Еще книги и журналы есть дома.

Гость||

При чем здесь Собчак? Срать на нее вообще, а елку я выкину на 8 Марта, это моя традиция! Подарок жене на праздник так сказать. Она рада)))))))))))

Имя: Гость
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