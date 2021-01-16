Россиян предупредили об опасности хранения елки в квартире до весны

16.01.2021 | 12:24

Спасатели МЧС предупредили россиян об опасности хранения елки в квартире до весны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность», — отметили в ведомстве.

Также спасатели напомнили, что искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, не менее пожароопасны. «При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья», — уточнили в ГУ МЧС. Спасатели посоветовали сразу убирать осыпавшуюся хвою, поскольку она, «как порох, может вспыхнуть от любой искры».

В декабре Ксения Собчак показала подписчикам новогоднюю елку, которую поставила дома перед праздниками. Телеведущая доверила процесс профессиональным декораторам и выбрала дерево, украшенное в бирюзово-зеленой гамме с торчащими ветками и блестящими нитями. Тогда Собчак отметила, что осталась довольна результатом.