Россия возобновит авиасообщение с рядом стран

16.01.2021 | 16:01

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет и из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.

Решение о частичном взаимном возобновлении полетов было принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных регионах.

Ранее стало известно, что несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки, введенному между странами после обнаружения британского штамма коронавируса.