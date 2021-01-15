Во всех школах России возобновят очные занятия

15.01.2021 | 13:16

Во всех российских школах с понедельника возобновят очные занятия, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.

«Школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс», — отметил он. Исключением, по словам министра, стали десять школ в семи регионах страны.

Ранее стало известно о том, что учеников начали возвращать к очному обучению в российских регионах. С 11 января на офлайн уроки вышли школьники Самарской и Свердловской областей.