В Роспотребнадзоре заявили о пройденном пике по коронавирусу в России

15.01.2021 | 12:59

Пик по коронавирусу в России, скорее всего, уже пройден. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас наблюдается стабилизация ситуации, при этом, поскольку территория страны большая, и условия распространения инфекции в регионах разные. «Хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что показатели осеннего пика уже вряд ли не повторятся, а ближе к лету страна выйдет на прошлогодний минимум по заболеваемости. Однако ближе к весне может произойти небольшой рост числа новых случаев заражения, связанный с сезонной заболеваемостью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что благодаря принятым ранее мерам по борьбе с коронавирусом в России не будут вводить локдаун.