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В стране и мире

В Роспотребнадзоре заявили о пройденном пике по коронавирусу в России

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Пик по коронавирусу в России, скорее всего, уже пройден. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

По ее словам, сейчас наблюдается стабилизация ситуации, при этом, поскольку территория страны большая, и условия распространения инфекции в регионах разные. «Хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что показатели осеннего пика уже вряд ли не повторятся, а ближе к лету страна выйдет на прошлогодний минимум по заболеваемости. Однако ближе к весне может произойти небольшой рост числа новых случаев заражения, связанный с сезонной заболеваемостью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что благодаря принятым ранее мерам по борьбе с коронавирусом в России не будут вводить локдаун.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

...показатели осеннего пика уже вряд ли не повторятся... Вот утешила!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

показатели осеннего пика уже вряд ли не повторятся
ПИ!!!

Имя: Гость
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