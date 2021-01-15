Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|14:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток

Печать

В Москву поставили партию из почти 10 миллионов пар использованных медицинских одноразовых виниловых перчаток. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 9,9 миллиона изделий прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний. Ни ее наименование, ни название иностранной фирмы-поставщика, с которой заключался контракт, в прокуратуре не уточнили.

«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Там указывается, что предоставление уже использованных перчаток — грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовым заболеваниям людей.

В России из-за пандемии коронавируса введены ограничительные меры, согласно которым россияне в том числе должны носить маски и перчатки. При этом граждане должны будут носить средства индивидуальной защиты и после того, как сделают прививку от коронавируса, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Массовая вакцинация в России стартует 18 января — такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова после поручения Владимира Путина начать делать россиянам прививки со следующей недели. Кампания стартовала в стране 5 декабря, но первыми препарат получили учителя и врачи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Так и до кондомов дойдет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте